Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков открыл счет голам за турецкий "Галатасарай".

Он поразил ворота испанской "Барселоны" в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит в Стамбуле, на 28-й миинуте россиянин пробил с линии штрафной после передачи Рафаэла Леау с левого фланга. Причем, сам Леау перед этим получил передачу от Батракова. Забить гол, венчавший контратаку, помог рикошет от ноги защитника.

Первый тайм продолжается, счет – 1:0 в пользу "Галатасарая".

21-летний Батраков перешел в "Галатасарай" летом этого года из московского "Локомотива".