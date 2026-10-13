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Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков открыл счет голам за турецкий "Галатасарай".

Он поразил ворота испанской "Барселоны" в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра проходит в Стамбуле, на 28-й миинуте россиянин пробил с линии штрафной после передачи Рафаэла Леау с левого фланга. Причем, сам Леау перед этим получил передачу от Батракова. Забить гол, венчавший контратаку, помог рикошет от ноги защитника.

Первый тайм продолжается, счет – 1:0 в пользу "Галатасарая".

21-летний Батраков перешел в "Галатасарай" летом этого года из московского "Локомотива".

Локомотив футбол Галатасарай Барселона Алексей Батраков Рафаэл Леау
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