Поиск

Батраков вновь забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков отметился голом на исходе первого тайма мата Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лилля".

СпортБатраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФАБатраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФАЧитать подробнее

21-летний россиянин поразил ворота соперника ударом головой на 44-й минуте. Благодаря этому "Галатасарай" смог сравнять счет в матче.

Сейчас в матче перерыв, счет – 2:2.

Встреча проходит во Франции в рамках третьего тура общего этапа.

Для Батракова это второй гол за "Галатасарай". Первый состоялся во втором туре ЛЧ, когда футболист сборной России нанес точный удар в ворота "Барселоны". В той игре "Галатасарай" уступил – 1:4.

футбол Галатасарай Алексей Батраков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шведская лыжная ассоциация пытается заблокировать выдачу виз россиянам на ЧМ

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ с Сафоновым в составе обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Российские гимнасты завоевали серебро в многоборье на ЧМ и путевку на ОИ

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Месси и Роналду включены в число претендентов на "Золотой мяч" всех времен

Сборная России по футболу сыграет с Венесуэлой

Федерация ски-альпинизма появится в России

Сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном

Бывший футболист "Локомотива" Олег Гарин умер в возрасте 60 лет

Роналду отстранен от сборной Португалии на 30 дней

Роналду отстранен от сборной Португалии на 30 дней

"Манчестер Сити" попал под угрозу вылета из АПЛ из-за снятия очков

"Манчестер Сити" попал под угрозу вылета из АПЛ из-за снятия очков