Батраков вновь забил за "Галатасарай" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков отметился голом на исходе первого тайма мата Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лилля".

21-летний россиянин поразил ворота соперника ударом головой на 44-й минуте. Благодаря этому "Галатасарай" смог сравнять счет в матче.

Сейчас в матче перерыв, счет – 2:2.

Встреча проходит во Франции в рамках третьего тура общего этапа.

Для Батракова это второй гол за "Галатасарай". Первый состоялся во втором туре ЛЧ, когда футболист сборной России нанес точный удар в ворота "Барселоны". В той игре "Галатасарай" уступил – 1:4.