Гол Батракова помог "Галатасараю" одержать первую в сезоне победу в ЛЧ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты турецкого "Галатасарая" со счетом 4:2 победили французский "Лилль" в гостевом матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

В составе команды из Стамбула голы провели Юнус Акгюн (2-я минута), Алексей Батраков (44), Виктор Осимхен (61). Также на 52-й минуте зафиксирован автогол игрока "Лилля" Набиля Бенталеба.

В составе "Лилля" голы забили Сориба Дьяуне (7, 39).

Для российского полузащитника Алексея Батракова это первый гол за "Галатасарай" после перехода из московского "Локомотива" летом этого года. Предыдущий гол состоялся в матче второго тура ЛЧ против испанской "Барселоны", но он стамбульцев от поражения не спас (1:4).

Победа над "Лиллем" стала для "Галатасарая" первой в ЛЧ в этом сезоне. Турецкий клуб набрал 3 очка, у потерпевшего третье поражение подряд "Лилля" очков нет.

В параллельно шедшем матче итальянский "Комо" со счетом 4:1 выиграл у английского "Манчестер Юнайтед". Дубль оформил Николас Пас (2, 57), по голу забили Анастасиос Дувикас (49), Хакобо Рамон (76).

"Комо" набрал 6 очков, у МЮ 3 очка.