Свыше 250 млн руб. выделено на проведение Всероссийского дня футбола

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Более 250 млн рублей выделил Российский спортивный фонд на организацию Всероссийского дня футбола, сообщил в рамках проходящего в Красноярске XIV Международного форума "Россия - спортивная держава" министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев.

"Мы поддержали инициативу об учреждении Всероссийского дня футбола. Федерация обещает организовать грандиозный праздник с потенциальной аудиторией 60 млн человек. Мы полностью поддерживаем. Кстати, Российский спортивный фонд выделил на эти цели целевой грант - 251 миллион рублей", - сказал Дегтярев во время сессии "Символы единства: роль памятных дат в истории отечественного спорта".

Глава Минспорта РФ также отметил, что в декабре в России будет отмечаться 80-летие хоккея, программа празднования утверждена. Кроме того, в этом году по указу главы государства был учрежден Всероссийский день самбо, напомнил Дегтярев.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Красноярске 21-23 октября при поддержке правительства РФ и Минспорта РФ.