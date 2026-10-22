Глава лиги АСА назвал шансы Волкова и Куниева в бою UFC примерно равными

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Руководитель лиги АСА Магомед Бибулатов считает, что поединок между россиянами Александром Волковым и Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 не будет проходным ни для одного из них.

"Мне бы хотелось уже увидеть Волкова в титульном противостоянии. Это его 20-й бой в UFC, за плечами 10 лет выступлений в лиге, но матчмейкеры решили подкинуть ему очередной вызов в лице "голодного" Ризвана Куниева. Пусть у них и не такая критичная разница в возрасте, но в опыте у Александра колоссальное преимущество", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

"Этот поединок не должен выглядеть проходным ни для Волкова, ни для Куниева, который впервые в карьере встретится с оппонентом, который в ММА видел буквально все. Очень близкий бой на бумаге, но тут отдал бы 51 на 49 в сторону Александра – как раз-таки за счет опыта. Тем не менее, не буду удивлен, если победителем выйдет Ризван", - отметил собеседник агентства.

Турнир UFC 333 пройдет в Абу-Даби в субботу.