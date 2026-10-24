"Динамо" уступило "Акрону" и прервало девятиматчевую серию побед

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты тольяттинского "Акрона" со счетом 3:1 победили московское "Динамо" в 2-м туре Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в Самаре, где "Акрон" проводит домашние матчи.

На 17-й минуте Артем Шуманский вывел "Акрон" вперед.

На 55-й минуте "Динамо" отыгралось: ответный гол провел Ярослав Гладышев.

На 70-й минуте в составе "Акрона" отличился Кристиян Бистрович, на 90+4 – Максим Болдырев.

Матчу против "Акрона" предшествовала девятиматчевая серия побед "Динамо": семь в чемпионате России, две – в Кубке России.

Сейчас "Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 25 очков. У ближайших его преследователей – "Зенита" (24), "Спартака" (23), ЦСКА, "Краснодара" (по 22) – имеются по игре в запасе.

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с "Ахматом", матч пройдет 31 октября. "Акрон" 1 ноября в гостях встретится с "Балтикой".