ЦСКА уступил "Динамо" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Динамо" со счетом 3:1 победили ЦСКА в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России.

Игра прошла на поле "Динамо".

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (31-я минута), Роберто Фернандес (89), Виктор Окишор (90+2).

В составе ЦСКА на 43-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков.

"Динамо" выиграло седьмой матч подряд, набрало 25 очков и возглавило турнирную таблицу РПЛ. На 1 очко оно опережает действующего чемпиона России петербургский "Зенит".

ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате и занимает третье место, 22 очка.