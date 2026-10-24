Александр Волков победил Ризвана Куниева на турнире UFC

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Александр Волков оказался сильнее соотечественника Ризвана Куниева на турнире UFC 333 в Абу‑Даби.

Победу Волкову присудили единогласным решением судей.

Спортсмены представляют тяжелую весовую категорию.

Волкову в субботу исполнилось 38 лет. Победа над Куниевым стала для него 41-й в смешанных единоборствах при 11 поражениях. 34-летний Куниев потерпел четвертое поражение. В его активе 14 побед, один бой завершился вничью.