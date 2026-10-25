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Россиянин Евлоев нокаутом проиграл австралийцу Волкановски титульный бой UFC

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски победил россиянина Мовсара Евлоева в главном поединке турнира UFC 333 в Абу-Даби.

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

На кону противостояния стоял принадлежащий Волкановски чемпионский пояс UFC в полулегком весе.

Таким образом, 38-летний австралиец защитил титул чемпиона. На его счету в смешанных единоборствах 29-я победа при четырех поражениях.

32-летний Евлоев впервые проиграл в ММА, в его активе 20 побед.

Ранее сообщалось, что в со-главном поединке турнира UFC 333 россиянин Петр Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

UFC Петр Ян Александр Волкановски Мовсар Евлоев
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