Россиянин Петр Ян защитил титул чемпиона UFC

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

По итогам пяти раундов победу россиянину присудили единогласным решением судей.

В результате Ян защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ранее соперники встречались в марте 2023 года в Лас-Вегасе, тогда победил Двалишвили единогласным решением судей. Вскоре грузин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе и трижды защитил пояс.

На счету 33-летнего Яна в ММА теперь 21 победа и пять поражений. 35-летний Двалишвили проиграл шестой поединок при 21 победе.

Поединок Яна и Двалишвили был со-главным на турнире UFC 333. Главное событие вечера – бой между чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.