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Ряд матчей чемпионата Франции по футболу перенесены из-за протестов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Руководство французской Лиги 1 приняло решение перенести несколько матчей из-за невозможности обеспечить на них безопасность силами полиции, которая будет контролировать акции протеста, сообщает пресс-служба турнира в четверг.

Перенесены изначально запланированные на воскресенье матчи "Генгам" - "Ренн", а также "Марсель" - "Бордо".

Ранее сообщалось о переносе на другую дату встречи "Нант" - "Монпелье", которая была запланирована на субботу.

Кроме этого, перенесен поединок "Ницца" - "Сень-Этьен", который должен был состояться в пятницу. Дата проведения этих игр станет известна позднее.

Еще один матч "Канн" - "Тулуза" был перенесен на вторник.

С 17 ноября во Франции также проходят массовые протесты "желтых жилетов" против повышения цен на бензин и увеличения налогов. В Париже протесты перешли в массовые беспорядки, десятки человек пострадали.

11 декабря на старейшей в мире рождественской ярмарке в Страсбурге произошел теракт. Неизвестный открыл огонь по прохожим. По разным данным, речь идет о двух или трех погибших, еще 13 или 14 человек получили ранения.

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Теги: футбол, Франция

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