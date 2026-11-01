Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Токио
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Диана Шнайдер победила представительницу Канады Лейлу Фернандес в финале теннисного турнира в Токио.
Результат – 6:4, 5:7, 6:2 в пользу россиянки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер занимает 13-е место, Фернандес – 23-е.
В результате россиянка выиграла первый турнир в этом году и шестой – в карьере.
Категория турнира – WTA500, матчи проходят на хардовом покрытии.
Турнир проводится с 1984 года. Из россиянок его выигрывали Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022), Вероника Кудерметова (2023).