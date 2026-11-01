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Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Токио

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россиянка Диана Шнайдер победила представительницу Канады Лейлу Фернандес в финале теннисного турнира в Токио.

Результат – 6:4, 5:7, 6:2 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер занимает 13-е место, Фернандес – 23-е.

В результате россиянка выиграла первый турнир в этом году и шестой – в карьере.

Категория турнира – WTA500, матчи проходят на хардовом покрытии.

Турнир проводится с 1984 года. Из россиянок его выигрывали Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022), Вероника Кудерметова (2023).

теннис Диана Шнайдер
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