Сборная России победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России одержали победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура.

Встреча ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшая в Петербурге на стадионе футбольного клуба "Зенит", завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян.

Авторами голов стали Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко.

🤗71 381 зрителей присутствовали на историческом матче Россия - Финляндия на "Газпром Арене". Спасибо вам, рекордсмены!



🇷🇺81 000 болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях Hockey Claasic Fest и игре на городском стадионе 16 декабря.



🙌Спасибо всем, это было круто! — Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2018

Таким образом, сборная России выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Она заняла первое место на Кубке Первого канала и сохранила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.

А дело было так

В первом матче россияне в Москве встречались с соперниками из сборной Швеции. Игра складывалась в пользу шведских хоккеистов, которым удалось добиться преимущество в две шайбы. Однако команда Ильи Воробьева наша в себе силы отыграться и перевести матч в овертайм. В дополнительное время счет не изменился, а в серии буллитов успех сопутствовал российским игрокам. В итоговом протоколе была зафиксирована их победа со счетом 3:2.

Встреча россиян со шведами состоялась в четверг, а в субботу хозяева турнира встречались уже с Чехией. Российская команда относительно быстро повела в счете, но соперник оперативно отыгрался. Однако в дальнейшем сборной России удалось не только выйти вперед, но и добиться комфортного преимущества в счете. Как итог - крупная победа со счетом 7:2.

В итоге сборная России набрала на Кубке Первого канала 8 очков, забросив 15 шайб и пропустив четыре. Второе место заняла Финляндия - 4 очка, третьей стала Швеция - 4, на четвертом разместилась Чехия - 2.

В общем зачете (с учетом первого этапа Еврохоккейтура, Кубка Карьяла) Россия, занимающая первое место, набрала 14 очков. Далее идут Финляндия (10), Швеция (7), Чехия (5).