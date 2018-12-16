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Сборная России победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

Матч прошел на стадионе футбольного клуба "Зенит" в Петербурге, россияне провели пять безответных шайб

Сборная России победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
Общий вид на "Газпром-Арену"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России одержали победу над национальной командой Финляндии в матче третьего тура Кубка Первого канала, второго этапа Еврохоккейтура.

Встреча ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшая в Петербурге на стадионе футбольного клуба "Зенит", завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу россиян.

Авторами голов стали Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко.

Таким образом, сборная России выиграла все три матча на домашнем этапе Еврохоккейтура. Она заняла первое место на Кубке Первого канала и сохранила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура.

А дело было так

В первом матче россияне в Москве встречались с соперниками из сборной Швеции. Игра складывалась в пользу шведских хоккеистов, которым удалось добиться преимущество в две шайбы. Однако команда Ильи Воробьева наша в себе силы отыграться и перевести матч в овертайм. В дополнительное время счет не изменился, а в серии буллитов успех сопутствовал российским игрокам. В итоговом протоколе была зафиксирована их победа со счетом 3:2.

Встреча россиян со шведами состоялась в четверг, а в субботу хозяева турнира встречались уже с Чехией. Российская команда относительно быстро повела в счете, но соперник оперативно отыгрался. Однако в дальнейшем сборной России удалось не только выйти вперед, но и добиться комфортного преимущества в счете. Как итог - крупная победа со счетом 7:2.

В итоге сборная России набрала на Кубке Первого канала 8 очков, забросив 15 шайб и пропустив четыре. Второе место заняла Финляндия - 4 очка, третьей стала Швеция - 4, на четвертом разместилась Чехия - 2.

В общем зачете (с учетом первого этапа Еврохоккейтура, Кубка Карьяла) Россия, занимающая первое место, набрала 14 очков. Далее идут Финляндия (10), Швеция (7), Чехия (5).

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Теги: хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Первого канала

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