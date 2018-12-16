Россия - Финляндия. Онлайн

Биатлонистка родилась в ЯНАО, в 2015 году решила выступать за Белоруссию, но теперь вернулась в российскую команду Подробнее

15 декабря 13:16

IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России

Ранее австрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинга Подробнее

14 декабря 09:46

Экс-футболист Савин подписал контракт с ХК "Ак Барс"

Спортсмен и телеведущий рассказал, что его приняли в команду по телефонному звонку Подробнее

14 декабря 02:00

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Разнообразие судеб: ЦСКА разгромил "Реал" и выбыл из еврокубков, тогда как "Краснодар" крупно уступил "Севилье" и вышел в плей-офф ЛЕ Подробнее

14 декабря 01:03

"Зенит" уступил "Славии" в Лиге Европы