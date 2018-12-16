Россия - Финляндия. Онлайн

Российская сборная близка к тому, чтобы выиграть домашний этап Еврохоккейтура
Вот-вот начнется игра! А пока - предматчевое шоу!
Предматчевое шоу 🔝 #ХоккейНаКрестовском #РоссияФинляндия pic.twitter.com/6k3zER2csS— Газпром Арена (@gazprom_arena) December 16, 2018
Состав сборной России на игру
⚡ Состав сборной на матч с финнами в рамках Кубка Первого канала!— Хоккей России (@russiahockey) December 16, 2018
🇷🇺 VS 🇫🇮
⏰ Начало игры в 17:00 pic.twitter.com/mjtbXJa3DZ
Матч пройдет на стадионе "Газпром-Арена", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит"! Обещает собрать под 70 тысяч зрителей, что будет отечественным рекордом!
Через 2,5 часа начнём! #ХоккейНаКрестовском pic.twitter.com/6JOuOvTHxs— Газпром Арена (@gazprom_arena) December 16, 2018
Точнее, еще не играют, а будут играть. Начало матча - 17:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура российского этапа Еврохоккейтура! Играют сборные России и Финляндии!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!