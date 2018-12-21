"Автомобилист" разгромил "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" одержал крупную победу над "Торпедо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, состоявшийся в пятницу в Нижнем Новгороде, завершился поражением хозяев со счетом 1:5 (0:1, 0:2, 1:2). "Автомобилист" продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ.

В параллельной встрече в Казани местный "Ак Барс" обыграл "Трактор" - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2). В Нижнекамске "Нефтехимик" уступил магнитогорскому "Металлургу" - 2:4 (0:0, 2:4, 0:0).