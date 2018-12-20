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Спорт КХЛ-2018/19

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ

Теперь он уступил "Йокериту"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА потерпел поражение от финского "Йокерита" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хельсинки в четверг, завершилась со счетом 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Спорт"Витязь" прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛЧитать подробнее

18 декабря армейцы прервали свою победную серию, составившую 18 матчей, проиграв в Подольске "Витязю" со счетом 0:2. Предыдущее поражение ЦСКА датировано 16 октября, когда москвичи на своем льду уступили китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (3:4). Несмотря на проигрыши ЦСКА продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции КХЛ.

В параллельном поединке "Спартак" на своем льду по буллитам одолел "Салават Юлаев" - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

В Петербурге СКА в овертайме уступил рижскому "Динамо" - 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:1). Хозяева прервали шестиматчевую победную серию.

"Витязь" дома обыграл "ХК Сочи" - 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Хет-трик на счету Александра Семина.

Минское "Динамо" в Белоруссии нанесло поражение "Словану" - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Команда из Братиславы потерпела 12 поражение подряд и занимает последнее место на "Западе".

В домашнем матче в Балашихе "Авангард" разгромил череповецкую "Северсталь" - 7:3 (2:0, 0:2, 5:1).

В Астане "Барыс" уступил ярославскому "Локомотиву" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

В Новосибирске местная "Сибирь" обыграла "Амур" - 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

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Теги: хоккей, КХЛ

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