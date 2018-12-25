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Спорт КХЛ-2018/19

"Витязь" прервал шестиматчевую серию побед в КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" на домашнем льду переиграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). В составе хозяев отличились Валентин Пьянов и Томаш Зогорна. У гостей шайбу забросил Алексей Макеев.

"Амур" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а "Витязь" - 8-е в Западной конференции. Поражением от "Амура" подольский клуб прервал шестиматчевую серию побед.

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Теги: хоккей, КХЛ

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