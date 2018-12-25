"Витязь" прервал шестиматчевую серию побед в КХЛ

Нападающий "Зенита" и сборной России стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол" Подробнее

Артем Дзюба признан футболистом года в России

29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьере Подробнее

Евгения Медведева вошла в нее в качестве запасной Подробнее

Россия определилась с составом сборной фигуристов на чемпионат Европы

22 декабря 21:31

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов