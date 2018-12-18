"Витязь" прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА потерпели поражение от подольского "Витязя" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу "Витязя".

Первый раз в сезоне уходим со льда без заброшенных шайб. pic.twitter.com/alq2pkbYCL — ХК ЦСКА Москва (@hccska) December 18, 2018

Таким образом, ЦСКА прервал свою победную серию, составившую 18 матчей. Предыдущее поражение ЦСКА датировано 16 октября, когда москвичи на своем льду уступили китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (3:4).

Неудача ЦСКА не сместила его с первого места как в сводной таблице регулярного чемпионата, так и в Западной конференции КХЛ. В активе команды 66 очков. Что касается "Витязя", то он - на седьмом месте, 39 баллов.

Во вторник в чемпионате состоялся еще рад матчей. Их результаты: "Адмирал" - "Динамо" (Москва) - 1:2, "Барыс" - "Северсталь" - 3:0, "Куньлунь Ред Стар" - "Амур" - 2:3, "Сибирь" - "Локомотив" - 4:2, СКА - "Слован" - 4:1, "Спартак" - "Йокерит" - 5:0, "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 2:1, ХК "Сочи" – "Салават Юлаев" – 5:2.