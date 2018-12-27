Правительство РФ выделило 1 млрд на чемпионаты мира по волейболу и боксу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ в преддверии Нового года выделило 666 млн рублей Всероссийской федерации волейбола на проведение ЧМ-2022.

"Выделить Минспорту России в 2018 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 666,3 млн рублей на предоставление субсидии общественной организации "Всероссийская федерация волейбола", - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Эти деньги выделены для перечисления Международной федерации волейбола как взнос на право проведения в 2022 году ЧМ по волейболу среди мужских команд.

Во втором распоряжении, опубликованном на официальном портале, говорится о выделении Минспорту 335 млн рублей для субсидии Федерации бокса России в качестве взноса за право проведения ЧМ-2019 в Екатеринбурге среди мужчин и ЧМ в Улан-Удэ среди женщин.

И по тому, и по другому распоряжению Минспорт обязан до 1 января 2019 года представить доклад о целевом и нецелевом использовании выделенных средств.

В заявке России на проведение ЧМ по волейболу значилось 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород, Ярославль.

Как сказал "Спорт Экспрессу" президент федерации Станислав Шевченко, скорее всего, список городов будет сокращен, останутся семь-восемь городов, точно часть соревнований пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, а по остальным городам решение примет административный совет в феврале следующего года.