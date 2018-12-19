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Победитель ОИ-2008 Ллой Болл выступит на ЧЕ по волейболу на снегу в Москве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация волейбола объявила состав участников, которые сразятся за медали российского этапа чемпионата Европы/Евротура, который пройдет в Москве.

В мужской части соревнований заявлено сразу 29 команд, 14 из которых попали в основную сетку, в то время как еще две команды определятся после квалификационного турнира.

Спорт30 сборных выступят на этапе чемпионата Европы по волейболу на снегу в МосквеЧитать подробнее

Первый номер посева получили представители России. В составе этой четверки сильнейшие спортсмены, среди которых первый в истории чемпион России по волейболу на снегу Петр Королев, неоднократные призеры этапов Евротура Максим Худяков и Руслан Быканов, а также один из самых титулованных российских спортсменов в пляжном волейболе – участник Олимпийских игра в Рио-де-Жанейро, ОИ в Лондоне Константин Семенов.

Специальный Wild Card и прямой билет в основную сетку получила команда из США, первым номером которой станет Олимпийский чемпион по классическому волейболу Ллой Болл (Lloy James Ball). Помимо того, с 2006 по 2011 год Болл выступал за казанские "Динамо" и "Зенит", а последние три сезона был капитаном "Зенита".

"Горд тем, что буду представлять свою страну на этом интересном турнире. Волейбол на снегу – молодая дисциплина, но, уверен, у нее большое будущее. Также горжусь тем, что смело могу назвать себя ветераном российской волейбольной Суперлиги. С нетерпением жду начала турнира, приглашаю всех любителей волейбола в центр пляжных видов спорта "Динамо". Будет интересно!", – приводятся слова Болла в релизе соревнования.

Помимо россиян, бразильцев и четверки из США, в основной сетке мужского турнира в Москве сыграют команды из Польши, Румынии, Турции, Словении, Италии, Швейцарии и Чехии.

У женщин первый номер посева в основной сетке получили представительницы Чехии – Михаэла Кноблочева, Анна Досталова, Диана Жолнерчикова. Сильнейшая четверка из России получила четвертый рейтинг – здесь спортсменки, хорошо знакомые любителям пляжного волейбола – Ольга Мотрич, Ксения Хакимзянова, Анна Мовчан и Анна Алова.

Wild Card в женской части московского турнира получили представительницы США и Казахстана. Также в основной сетке сыграют еще 3 команды из России, по одной команде из Словакии, Турции, Италии, Литвы, Австрии, Венгрии и Румынии.

20 декабря в 13:00 в центре пляжных видов спорта "Динамо" стартуют квалификационные матчи. Игры основной сетки назначены на 21 декабря, победители и призеры российского этапа чемпионата Европы по волейболу на снегу станут известны в субботу, 22 декабря.

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Теги: волейбол, волейбол на снегу

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