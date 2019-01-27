Спорт

Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разряде

Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Новак Джокович
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович нанес поражение второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Результат встречи – 6:3, 6:2, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

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Таким образом, сербский теннисист стал самым титулованным участником Australian Open в мужском одиночном разряде – на его счету теперь семь выигранных турниров. На втором месте находится швейцарец Роджер Федерер, становившийся победителем Australian Open шесть раз.

В общей сложности теперь у Джоковича 15 титулов на турнирах Большого шлема. По этому показателю он уступает Федереру (20 титулов) и Надалю (17).

Число встреч Джоковича и Надаля в официальных матчах достигло 53. Счет по победам – 28-25 в пользу сербского теннисиста. Впервые же они сыграли друг против друга в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в 2006 году. Тогда после второго сета при счете 4:6, 4:6 Джокович отказался от дальнейшей борьбы, а Надаль потом добрался до финала, где победил Федерера.

Один из предыдущих матчей между Джоковичем и Надалем пришелся на финал Australian Open-2012. Победителем этого противостояния стал серб – 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7) 7:5.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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