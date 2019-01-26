Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Японка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В финале Australian Open-2019 в женском одиночном разряде она нанесла поражение представительнице Чехии Петре Квитовой – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут.
.@Naomi_Osaka_ is the Australian Open 2019 champion 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019
She def. Petra Kvitova 7-6(2) 5-7 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/XU0Of8Unzi
Таким образом, Осака впервые выиграла Australian Open. Это второй ее триумф на турнирах Большого шлема, в 2018 году ей покорился US Open.
Что касается Квитовой, на турнирах Большого шлема она дважды (2011, 2014) выиграла Wimbledon.
Ранее Осака и Квитова в официальных матчах не встречались. В финалах Australian Open ни одна из них не играла.
Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.