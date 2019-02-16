Медведев проиграл в полуфинале теннисного турнира в Роттердаме

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Франции Гаэля Монфиса в 1/2 финала проходящего в Роттердаме (Голландия) турнира серии ATP-500.

Результат встречи – 4:6, 6:3, 6:4 в пользу француза.

Матч продолжался 2 часа 8 минут.

В финале, который пройдет в воскресенье, Монфис сыграет с победителем пары Кей Нисикори (Япония) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет 2 млн 98,480 тыс. евро.

Что касается Медведева и Монфиса, ранее соперники в официальных матчах встречались однажды. Победу (6:2, 6:4) одержал Медведев. Это было в феврале нынешнего года в полуфинале турнира в Софии, победителем которого россиянин в итоге и стал. В настоящее время Медведев занимает 16-е место в рейтинге ATP, Монфис – 33-е.