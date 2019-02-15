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Спорт

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку в 1/2 финала проходящего в голландском Роттердаме турнира серии ATP500.

В четвертьфинале соревнования россиянин, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, победил некогда пятую (ныне – 140-ю) ракетку мира француза Жо-Вилфрида Тсонга. Результат встречи – 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Турнирная сетка вывела российского спортсмена на еще одного представителя Франции, 33-ракетку мира Гаэля Монфиса. Полуфинальный матч с их участием пройдет 16 февраля.

Ранее соперники в официальных матчах встречались однажды, победу (6:2, 6:4) одержал Медведев. Это было в феврале нынешнего года в полуфинале турнира в Софии, победителем которого россиянин в итоге и стал.

Призовой фонд турнира в Роттердаме составляет 2 млн 98,480 тыс. евро.

Теги: теннис, Даниил Медведев

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