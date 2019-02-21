Назван состав "Краснодара" на матч с "Байером"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб футбольного клуба "Краснодар" определился с составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против немецкого "Байера".
Как сообщает пресс-служба "Краснодара", в состав вошли:
Наш состав на #БайерКраснодар 🔥🔥🔥— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 21, 2019
В запасе у "быков": Синицын (В), Марков, Фьолусон, Голубев, Газинский, Стоцкий Сулейманов. #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/4Dqngba4XT
Матч "Байер" – "Краснодар" пройдет в Леверкузене в четверг и стартует в 23:00 мск.
Результат первой встречи, прошедшей на прошлой неделе в Краснодаре, - 0:0.