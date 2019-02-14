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"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА

Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в Леверкузене

"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Игроки "Краснодара" Дмитрий Стоцкий и "Байера" Свен Бендер
Фото: ТАСС, Валерий Матыцин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с немецким "Байером" в первой встрече стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

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Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 0:0.

Ответная игра в этой паре пройдет 21 февраля в Леверкузене.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы. Здесь он финишировал на втором месте в своей группе. Первой стала "Севилья" (Испания), третьим "Стандард" (Бельгия), четвертым - "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

"Байер" в чемпионате Германии-2017/18 стал пятым, но тоже получил путевку в групповую стадию. В своем квартете команда заняла первое место, вслед за ней разместились "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр) и "Лудогорец" (Болгария).

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар

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