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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил "Локомотив"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Новым главным тренером ярославского "Локомотива" стал канадец Крэйг Мактавиш, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в четверг. Контракт со специалистом подписан на два года.

О полном составе тренерского штаба команды "Локомотив" на сезон-2019/20 будет сообщено дополнительно.

Ранее канадец работал в руководстве "Эдмонтона", занимая должности генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям.

В качестве главного тренера Мактавиш отработал девять сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в "Эдмонтоне". В 2006 году под его руководством команда играла в финале Кубка Стэнли. Также Мактавиш имеет опыт работы главным тренером в Американской хоккейной лиги (АХЛ), в клубе "Чикаго Вулфс". Кроме этого, в качестве ассистента главного тренера сборной Канады, он дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

В качестве игрока он четыре раза брал Кубок Стэнли в составе "Эдмонтона" и "Рейнджерс".

На посту главного тренера "Локомотива" канадский специалист сменил россиянина Дмитрия Квартальнова, недавно возглавившего казанский "Ак Барс". Под руководством Квартальнова "Локомотив" стал третий в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2018/19, а в Кубке Гагарина дошел до четвертьфинала, где в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА (1-4).

хоккей КХЛ

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