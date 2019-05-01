Дмитрий Квартальнов возглавил ХК "Ак Барс"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" договорился о заключении контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

"Соглашение будет подписано по схеме "1+1" – с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20. Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Дмитрий Квартальнов – главный тренер "Ак Барса"! ⚡️

Соглашение будет подписано по схеме "1+1" – с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20 👉 https://t.co/cUm7Li2zgx



С возвращением в Казань! pic.twitter.com/yDVug4LDTb — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 1, 2019

На этом посту Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова.

Дмитрий Квартальнов ранее работал главным тренером в череповецкой "Северстали", новосибирской "Сибири", московском ЦСКА и до окончания сезона-2018 – в ярославском "Локомотиве". Вместе с ЦСКА он стал чемпионом России-2014/15. В следующем сезоне признан лучшим тренером в КХЛ.

В качестве игрока он защищал цвета "Ак Барса" с 2000 по 2004 годы.

Что касается "Ак Барса", то сезон-2018/19 он начал в качестве действующего обладателя Кубка Гагарина, однако вылетел в первом же раунде плей-офф.