Роман Еременко продлил контракт с "Ростовом"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник Роман Еременко подписал новый контракт с "Ростовом", сообщает пресс-служба футбольного клуба в пятницу.

Новое соглашение рассчитано на четыре года.

"Роман Еременко - отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман - настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды", - заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

32-летний футболист выступает за "Ростов" с января 2019 года. Ранее он выступал за московский "Спартак" (с августа 2018 года). В России финн получил известность в составе другого столичного клуба - ЦСКА, за который выступал с 2014 по 2017 год (и стал чемпионом России), а также в казанском "Рубин", за который играл с 2011 по 2014 год. Также в его карьере были киевское "Динамо", итальянские "Удинезе" и "Сиена", а также финский "Яро".

В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление наркотиков. Позднее контракт с ЦСКА был расторгнут.