"Спартак" расстался с Романом Еременко, Ивелином Поповым и Марко Петковичем

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" расторгнул соглашения с Романом Еременко, Ивелином Поповым и Марко Петковичем, сообщил главный тренер Олег Кононов.

"Сегодня контракт с Романом (Еременко - ИФ) был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал", - цитирует во вторник Кононова официальный сайт команды.

"Ерёменко - хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. По тем же причинам "Спартак" расстается с Ивелином Поповым. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон", - сказал тренер.

В среду команда вылетает на сборы в Дубай. Первый подготовительный сбор продлится до 16 января.

В распоряжении Кононова - 26 игроков. Это вратари Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов; защитники - Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники - Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самуэль Жиго. Все они продолжат в Дубае курс реабилитации.