Теннисистка Александрова проиграла в первом круге турнира в Бирмингеме

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова со счетом 3:6, 5:7 уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в матче первого кругу турнира категории Premier в Великобритании.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Счет по победам в очных противостояниях стал 2-0 в пользу хорватки.

Александрова – не единственная представительница России на турнире. Ранее из него выбыла ее соотечественница Маргарита Гаспарян, а во второй круг пробилась Евгения Родина.

Призовой фонд турнира составляет $1 млн 6 тыс. 263.