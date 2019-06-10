Российский теннисист Хачанов впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов поднялся с 11-го на девятое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Таким образом, Хачанов впервые в карьере попал в топ-10 рейтинга.

На завершившемся накануне турнире "Ролан Гаррос" Хачанов дошел до четвертьфинала – это теперь его лучшее достижение на соревнованиях Большого шлема.

Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль, ставший 12-кратным победителем "Ролан Гаррос", занимает второе место. На третьем находится швейцарец Роджер Федерер.

Австралийка Эшли Барти, выигравшая (впервые в карьере) "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде, поднялась сразу на шесть мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и теперь находится на второй строчке. Лидером рейтинга остается японка Наоми Осака. Чешская спортсменка Каролина Плишкова опустилась со второго на третье место.

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась на восемь строк, теперь она 29-я. Из "Ролан Гаррос" она выбыла во втором круге.