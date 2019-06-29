Россияне заработали 12 медалей в очередной день Европейских игр

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены сборной России заработали шесть золотых, три серебряные и три бронзовые медали в предпоследний день проходящих в Минске Европейских игр.

Теперь в активе российской команды 93 медали: 39 золотых, 19 серебряных, 35 бронзовых. С этими показателями она удерживает лидерство в общем зачете.

Второе место занимает Белоруссия – 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых медалей. На третьем месте располагается Италия – 11 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых.

Четвертое место по-прежнему занимает Украина (10, 13, 14), в пятерку лучших вошла сборная Нидерландов (7, 11, 7).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 50 стран.