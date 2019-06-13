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Одна женщина и 224 мужчины выступят в сборной России на Европейских играх

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В состав сборной России на Европейские игры в Минске попала лишь одна представительница слабого пола.

"Состав команды утвержден – 225 спортсменов. К сожалению, нет гендерного баланса, у нас только одна женщина и 224 мужчины. Средний возраст команды – 26 лет. Самой молодой спортсменке 16 лет (спортивная акробатика), самому возрастному члену сборной – 44 года (стендовая стрельба). В составе нашей сборной 50 заслуженных мастеров спорта и пять олимпийских чемпионов. Состав серьезный", - сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"Мы рассчитываем завоевать 70 медалей, из которых 30 золотых. Мы собираемся побороться за первое общекомандное место", - сказал Поздняков.

"Всего будет разыгран 201 комплект медалей, в том числе в неолимпийских видах спорта. По восьми видам будет проходить отбор на Олимпиаду 2020 года. В ряде видов предусмотрен прямой отбор на Олимпиаду в Токио через соревнования в Минске. Россияне выступят во всех видах", - добавил он.

Поздняков сообщил, что знаменосцем сборной на Играх в Минске будет семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион I Европейских игр в Баку по самбо Артем Осипенко.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревновании примут участие более четырех тысяч спортсменов из пятидесяти стран.

Европейские игры

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