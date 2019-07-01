Богдан Киселевич вернулся из НХЛ в ЦСКА

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб ЦСКА подписал соглашение с защитником Богданом Киселевичем.

"Хоккейный клуб ЦСКА достиг договоренности с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано до конца сезона 2021/22", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ЦСКА (Москва).

До возвращения в ЦСКА Киселевич играл в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида". Ранее он защищал цвета армейского клуба с 2014 по 2018 годы.

Киселевич - олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России.