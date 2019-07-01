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Хоккеист сборной России Зайцев перешел в "Оттаву"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" объявил о приобретении защитника сборной России и "Торонто" Никиты Зайцева.

Как сообщается на сайте "Оттавы", Зайцев перешел вместе с форвардами Коннором Брауном и Майклом Карконе. В обмен "Торонто" получает защитников Коди Сеси, Бена Харпура, Аарона Лучука, а также право выбора в третьем раунде драфта в 2020 году.

С 2009 по 2013 годы Зайцев выступал за новосибирскую "Сибирь", с 2013 по 2016 – за московский ЦСКА. С 2016 года он защищал цвета "Торонто".

Зайцев – двукратный (2016, 2019) бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России.

хоккей НХЛ Никита Зайцев

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