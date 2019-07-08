Назван новый главный тренер мужской сборной России по боксу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мужскую сборную России по боксу возглавил Виктор Фархутдинов.

"Новым главным тренером был назначен заслуженный тренер России Виктор Борисович Фархутдинов. Эдуард Викторович Кравцов займет должность генерального менеджера сборных команд России по боксу по тренерской работе", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса России в понедельник.

"Хотел бы поблагодарить руководство за доверие. Накануне чемпионата мира тяжело принимать команду, к тому же, Олимпийские игры не за горами, но мы будем стараться. Время есть - впереди два этапа подготовки", - сказал Фархутдинов.

По его словам, на первый подготовительный сбор в Кисловодск команда поедет с новым тренерским штабом. В его состав вошли Валерий Мотькин, Геннадий Ковалев, Виктор Шевелин, Сергей Зеленин, Александр Зимин.

"Хочу всем сказать, что будет непросто. Впереди две Олимпиады - в следующем году в Токио, в 2024 году Игры в Париже. Команда у нас сильная, тренерский состав грамотный. Будем определяться и решать поставленные задачи. Ответственность очень высокая. Хотелось бы не подвести, постараться подготовить команду", - отметил тренер.

На Олимпиаде-2016 российские боксеры завоевали одну золотую и три бронзовые медали. На ЧМ-2017 - по одной серебряной и бронзовой.