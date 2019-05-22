Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпийских игр

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в среду принял решение рекомендовать не исключать бокс из программы Олимпийских игр, сообщает пресс-служба МОК.

"После тщательного обсуждения исполком рекомендовал сессии МОК сохранить бокс в спортивной программе Олимпийских игр в Токио 2020 года. Олимпийский турнир по боксу, включая все квалификационные соревнования, будет организован в соответствии с руководящими принципами, установленными Исполнительным советом МОК", - говорится в сообщении

В то же время, исполком рекомендовал лишить признания Международную федерацию бокса (AIBA).

Вышеуказанные решения должны быть подтверждены на сессии МОК в июне 2019 года, говорится в сообщении.

В конце ноября 2018 года исполком МОК инициировал расследование в отношении AIBA, вследствие чего была заморожена подготовка соревнований по боксу в рамках Олимпиады в Токио 2020 года. Для МОК под вопросом осталась компетентность организации в области финансов и управления, так, аудиторские отчеты за 2017 и 2018 год вообще не были представлены на сайте AIBA.

Кроме этого, МОК не устроили выборы Гафура Рахимова президентом ассоциации. МОК предупреждал AIBA, что в случае его победы на выборах вопрос признания AIBA может оказаться под угрозой. В МОК подозревают Рахимова в связях с организованной преступностью, тот категорически отвергает эти обвинения.

22 марта Рахимов объявил об уходе с поста главы AIBA.