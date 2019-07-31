Определился арбитр на матч РПЛ "Спартак" - "Динамо"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На московское дерби между клубами "Спартак" и "Динамо" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги назначен петербургский арбитр Валентин Безбородов.

Помогать ему, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва) и резервный судья Павел Кукуян (Сочи).

Изначально игра была запланирована на 3 августа (место проведение - спартаковский стадион "Открытие Арена"). Но в среду сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин сообщил о том, что МВД настаивает на переносе матча "Динамо" - "Спартак" из-за запланированной на этот день несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Впрочем, ни в РПЛ, ни в "Спартаке", ни в "Динамо" планы о переносе игры не подтвердили.

Тур стартует в субботу, 3 августа, матчем "Урал" - "Ростов", на который назначены судья Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Антон Фролов (Москва)

Встречу "Крылья Советов" - "Локомотив" в этот же день обслужит судья Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга).

На матче "Зенит" - "Краснодар" будут работать судья Алексей Еськов (Москва); ассистенты - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР (судьи, работающие с системой видеопомощи арбитрам) - Алексей Матюнин (Москва).

Тур продолжится в воскресенье, 4 августа, когда сыграют "Тамбов" и "Арсенал", на этот поединок назначены судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

Матч "Рубин" - ЦСКА доверен судье Василию Казарцеву (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар).

На игру "Сочи" - "Уфа" получили назначение судья Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Программу тура в понедельник, 5 августа, завершат "Ахмат" и "Оренбург", на этой игре будут работать судья Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров).