В РПЛ заявили об отсутствии планов перенести матч "Спартак" - "Динамо"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига пока не планирует переносить на другую дату матч 4-го тура "Спартак" - "Динамо", проведение которого запланировано на 3 августа на "Открытие Арене", сообщили "Интерфаксу" в РПЛ в среду.

"Вся информация о месте и времени проведения матчей опубликована на сайте Лиги. В случае внесения изменения в календарь турнира данная информация также будет опубликована на сайте Лиги", - заявил собеседник агентства.

В "Спартаке" назвали информацию "слухами", в "Динамо" отказались комментировать возможный перенос, заявив, что они не являются принимающей стороной.

Ранее в среду сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин сообщил о том, что МВД настаивает на переносе матча "Динамо" - "Спартак" из-за запланированной на 3 августа несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

МВД настаивает на переносе футбольного матча Динамо - Спартак, который должен состояться в эту субботу в Москве. Наплевав на заранее согласованный календарь РПЛ и интересы клубов, 3 августа полиция хочет бросить все силы на "акции протеста". Кадрового состава в обрез. — Николай Ляскин (@nlyaskin) 30 июля 2019 г.

Как сообщалось, избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе, муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей.