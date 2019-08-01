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Футбольный матч "Спартак" - "Динамо" в Москве переносить не будут

Футбольный матч "Спартак" - "Динамо" в Москве переносить не будут
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Матч Российской премьер-лиги между футбольными командами "Спартак" и "Динамо", запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие Арена", перенесен не будет.

"Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 3 августа на Стадионе "Открытие Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется", - сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В мэрии напомнили, что стадион "Открытие Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.

Ранее в среду в СМИ появилась информация сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина о том, что МВД настаивает на переносе матча 4-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" из-за запланированной на 3 августа несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В Российской премьер-лиге сообщали, что планов переноса матча на другую дату нет.

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