Поиск

"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов

"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов пропускает гол от "Порту"
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 потерпел поражение от португальского "Порту" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На 89-й минуте матча, прошедшего на поле "Краснодара", гол провел Сержиу Оливейра.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

"Краснодар" - "Порту". Онлайн

"Краснодар" - "Порту". Онлайн
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют с белгородским футбольным клубом

Кокорин и Мамаев в колонии сыграют с белгородским футбольным клубом
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 400 тысяч рублей по итогам дерби

Диего Форлан объявил о завершении карьеры

Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок

Ян Лесли: создание женского гандбольного ЦСКА будет на пользу сборной России

Ян Лесли: создание женского гандбольного ЦСКА будет на пользу сборной России
Российская премьер-лига-2019/20

Глава судей посетовал на не назначенный в ворота "Спартака" пенальти в игре с "Динамо"

Шарапова проиграла в первом круге турнира в Торонто

Шарапова проиграла в первом круге турнира в Торонто
Российская премьер-лига-2019/20

Полузащитник Нобоа перешел из "Зенита" в "Сочи"

Российская премьер-лига-2019/20

Футболист сборной Голландии Тиль перешел в "Спартак"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');