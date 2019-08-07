"Краснодар" уступил "Порту" в Лиге чемпионов

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов пропускает гол от "Порту" Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 потерпел поражение от португальского "Порту" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

На 89-й минуте матча, прошедшего на поле "Краснодара", гол провел Сержиу Оливейра.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

Ответная игра пройдет 13 августа в Португалии.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где разыгрываются путевки в групповую стадию турнира. Соперником в раунде плей-офф будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

Чемпионат России-2018/19 "Краснодар" завершил на третьем месте, благодаря чему получил путевку в квалификационный отбор Лиги чемпионов. Для "Краснодара" сезон-2019/20 - дебютный в главном клубном турнире Европы.

Еще два российских клуба - чемпион страны "Зенит" (Санкт-Петербург) и серебряный призер "Локомотив" (Москва) - автоматически попали в групповую стадию ЛЧ.