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"Краснодар" - "Порту". Онлайн

"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов домашним матчем с клубом из Португалии

"Краснодар" - "Порту". Онлайн
Болельщик ФК "Краснодар"
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Матч третьего раунда квалификации плей-офф турнира проходит в Краснодаре

8'

Удар по воротам "Краснодара" из центра штрафной! Вратарь поймал мяч!

6'

Вырисовывается некое преимущество у "Порту"

4'

Над головами игроков пролетел мяч с углового, снаряд подобрал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов

4'

Но вот и первый стандарт: угловой у ворот "Краснодара"

3'

Мяч пока находится в основном в середине поля. Гости попытались так-то закинуть мяч в штрафную "Краснодара", но неудачно

2'

Главный судья - немец Тобиас Штилер

1'

Матч и вправду начался!

Команды выходят на поле, игра вот-вот начнется

В Краснодаре сегодня анонсировали гигантские пробки

На матче ожидается аншлаг, болельщики подтягиваются на трибуны

Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию. Соперником там будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция). 

Новичок "Порту" экс-форвард "Спартака" Зе Луиш в составе отсутствует

Стив Макманаман не попал в стартовый состав "Краснодара", что в принципе, не удивительно: ведь он уже давно завершил карьеру, а к российскому футболу никакого отношения не имел.

Трансляцию для вас проведу я, Владимир Нардин.

Матч пройдет в Краснодаре сегодня и стартует в 20:00 по московскому времени.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Поздравляем вас с наступающим дебютом футбольного клуба "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА и предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию его матча против португальского "Порту"! Команды проведут первый матч в рамках третьего раунда квалификации турнира!

футбол Лига чемпионов УЕФА

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