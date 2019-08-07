"Краснодар" - "Порту". Онлайн
"Краснодар" дебютирует в Лиге чемпионов домашним матчем с клубом из Португалии
Матч третьего раунда квалификации плей-офф турнира проходит в Краснодаре
Удар по воротам "Краснодара" из центра штрафной! Вратарь поймал мяч!
Вырисовывается некое преимущество у "Порту"
Над головами игроков пролетел мяч с углового, снаряд подобрал вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов
Но вот и первый стандарт: угловой у ворот "Краснодара"
Мяч пока находится в основном в середине поля. Гости попытались так-то закинуть мяч в штрафную "Краснодара", но неудачно
Главный судья - немец Тобиас Штилер
Матч и вправду начался!
Команды выходят на поле, игра вот-вот начнется
В Краснодаре сегодня анонсировали гигантские пробки
Краснодарские "пробки" обещают дать 11 баллов! Оле, быки #КраснодарПорту попробую велик, но ещё не вечер) pic.twitter.com/JTCAfMPMgz— Василий Кравцов (@Dallas_61) August 7, 2019
На матче ожидается аншлаг, болельщики подтягиваются на трибуны
Супердраконы добрались до Краснодара. На гостевом фан-секторе - около 20 болельщиков "Порту"👌 #КраснодарПорту #Лигачемпионов pic.twitter.com/mImEjVX4n6— Катерина Потапова (@katja_potapova) August 7, 2019
Победитель пары выйдет в раунд плей-офф квалификации, где будут разыграны путевки в групповую стадию. Соперником там будет победитель пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).
Новичок "Порту" экс-форвард "Спартака" Зе Луиш в составе отсутствует
⚽Onze inicial / Starting Eleven / Alineación: Marchesín, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Corona, Danilo, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Soares e Marega#FCPorto #FCKFCP #UCL #Prozis #Exceedyourself pic.twitter.com/0fGvPNXDKj— FC Porto (@FCPorto) August 7, 2019
Стив Макманаман не попал в стартовый состав "Краснодара", что в принципе, не удивительно: ведь он уже давно завершил карьеру, а к российскому футболу никакого отношения не имел.
⚡ Стартовый состав «быков» на #КраснодарПорту ⚡— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 7, 2019
В запасе у «горожан»: Крицюк (В), Фьолусон, Олссон, Скопинцев, Стоцкий, Сулейманов, Ари.
#ЛЧ #ЛигаЧемпионов #ВпередБыки pic.twitter.com/RiWQbPM8xp
Трансляцию для вас проведу я, Владимир Нардин.
Матч пройдет в Краснодаре сегодня и стартует в 20:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Поздравляем вас с наступающим дебютом футбольного клуба "Краснодар" в Лиге чемпионов УЕФА и предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию его матча против португальского "Порту"! Команды проведут первый матч в рамках третьего раунда квалификации турнира!