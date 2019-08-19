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"Спартак" победил ЦСКА в матче премьер-лиги

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в понедельник вечером переиграл ЦСКА в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие Арена", закончилась со счётом 2:1 (0:0). На 59-й минуте гол забил защитник "Спартака" Самуэль Жиго. На 68-й минуте "армейцы" отыгрались усилиями защитника сборной России Марио Фернандеса. На 79-й минуте Жиго вывел вперёд хозяев поля.

На 71-й минуте главный судья матча Алексей Еськов остановил игру, так как болельщики начали жечь пиротехнику и поле заволокло туманом.

Лучшим игроком матча признан Жиго.

На игре присутствовало 44 тысячи 344 человека. Те, кто не вошел в это число, могли следить за матчем с помощью текстовой трансляции "Интерфакса".

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Что касается ЦСКА, него на балл меньше, команда на шестом месте.

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