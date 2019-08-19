"Спартак" - ЦСКА. Онлайн
Московское дерби проходит в рамках шестого тура Российской премьер-лиги
Футболисты играют на спартаковском стадионе "Открытие Арена"
Влад Тороп в возрасте 15 лет попал в заявку ЦСКА на матч основы со "Спартаком". А что в этом возрасте сделал я?
Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше 😜 #СпартакЦСКА pic.twitter.com/DrloZp8ZUa— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2019 г.
А вот состав ЦСКА:
🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2019 г.
Состав "Спартака" на игру:
💪 Состав красно-белых на дерби #СпартакЦСКА#дерби #РПЛ pic.twitter.com/BeHbzueq6o— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 августа 2019 г.
Мы связались с шестикратным чемпионом России в составе "Спартака" Егором Титовым, и вот что он сказал нам по поводу предстоящей игры:
Егор Титов предрек матчу "Спартак" – ЦСКА много голов https://t.co/bNDOPFGOUs— Интерфакс (@interfax_news) 19 августа 2019 г.
В настоящее время "Спартак" занимает в турнирной таблице восьмое место (8 очков), ЦСКА - пятое (10).
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 20:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию центрального матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА!
Здравствуйте, уважаемые любители, не побоюсь этого слова, футбола!