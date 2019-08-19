"Спартак" - ЦСКА. Онлайн

Влад Тороп в возрасте 15 лет попал в заявку ЦСКА на матч основы со "Спартаком". А что в этом возрасте сделал я?

Ничего необычного, просто наш 15-летний вратарь Влад Тороп сегодня в заявке основной команды, листайте дальше 😜 #СпартакЦСКА pic.twitter.com/DrloZp8ZUa — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 августа 2019 г.