Поиск

"Спартак" - ЦСКА. Онлайн

Московское дерби проходит в рамках шестого тура Российской премьер-лиги

"Спартак" - ЦСКА. Онлайн
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Футболисты играют на спартаковском стадионе "Открытие Арена"

Влад Тороп в возрасте 15 лет попал в заявку ЦСКА на матч основы со "Спартаком". А что в этом возрасте сделал я?

А вот состав ЦСКА:

Состав "Спартака" на игру:

Мы связались с шестикратным чемпионом России в составе "Спартака" Егором Титовым, и вот что он сказал нам по поводу предстоящей игры:

В настоящее время "Спартак" занимает в турнирной таблице восьмое место (8 очков), ЦСКА - пятое (10).

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня на спартаковском стадионе "Открытие Арена" и стартует в 20:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию центрального матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА!

Здравствуйте, уважаемые любители, не побоюсь этого слова, футбола!

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд 6 сентября рассмотрит вопрос об УДО Мамаева и Кокорина

Российская премьер-лига-2019/20

Егор Титов предрек матчу "Спартак" – ЦСКА много голов

Кузнецова перешагнула через 91 ступень в рейтинге WTA

Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал пятой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев впервые стал пятой ракеткой мира

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати

Светлана Кузнецова проиграла в финале теннисного турнира в Цинциннати

Российская премьер-лига-2019/20

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');