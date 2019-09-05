Определились все полуфиналисты US Open

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана в матче 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу испанца.

Надаль сейчас является второй ракеткой мира, Шварцман – 21-й.

Таким образом, определились полуфинальные пары в мужском и женском одиночном разрядах. В 1/2 финала Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, а в другой паре встретятся россиянин Даниил Медведев и болгарин Грегор Диимитров. Матчи запланированы на вечер пятницы.

В ночь на пятницу пройдут женские полуфиналы: Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США), Белинда Бенчич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.