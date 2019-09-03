Поиск

Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев добился победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.

Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, а Вавринка – 24-й. Ранее соперники в официальных матчах играли друг против друга один раз: Медведев победил швейцара в первом круге "Уимблдона"-2017.

Таким образом, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал соревнования Большого шлема в одиночном разряде. Борьбу за выход в финал US Open-2019 он поведет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.

теннис US Open

Новости

Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу против Шотландии и Казахстана

Россия победила Южную Корею и вышла в следующий этап КМ по баскетболу

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Глава РПЛ попросил фанатов меньше использовать пиротехнику на матчах

Вавринка прошел Джоковича и сыграет с Медведевым в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема

Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ

"Зенит" победил "Спартак" в РПЛ
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" - "Зенит". Онлайн

"Спартак" - "Зенит". Онлайн

"Авангард" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Шарль Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Шарль Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');