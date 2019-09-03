Медведев впервые вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев добился победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты.

Сейчас Медведев является пятой ракеткой мира, а Вавринка – 24-й. Ранее соперники в официальных матчах играли друг против друга один раз: Медведев победил швейцара в первом круге "Уимблдона"-2017.

Таким образом, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал соревнования Большого шлема в одиночном разряде. Борьбу за выход в финал US Open-2019 он поведет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария).

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.