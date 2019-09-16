Врачи разрешили Месси сыграть с "Боруссией" в Лиге чемпионов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси восстановился после травмы, полученной в августе, сообщает пресс-служба ФК.

Медицинский персонал клуба разрешил Месси полноценно участвовать в тренировочных занятиях. В понедельник футболист тренировался вместе с основным составом команды.

Клуб включил аргентинца в заявку "Барселоны" на матч Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии" в Германии. Игра пройдет 17 сентября и стартует в 22:00 мск. Если Месси выйдет на поле, это будет его дебют в официальных матчах в нынешнем сезоне.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основной состав которой выступает с 2003 года.