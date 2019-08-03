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Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину

Месси отстранили на три месяца от матчей за Аргентину
Лионель Месси
Фото: EPA/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на три месяца дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, наказание распространяется на матчи за национальную команду.

Как сообщается на сайте организации, футболист еще должен выплатить штраф в размере $50 тыс.

Поводом для наказания стало поведение Месси во время розыгрыша Кубка Америки, проходившего в июне-июле в Бразилии. Комментируя проигранный аргентинцами матч Бразилии в рамках полуфинала (0:2) Месси раскритиковал работу арбитров и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Кроме того, в знак протеста он не явился на церемонию награждения бронзовыми медалями после победы в матче за третье место против Чили (2:1). Причем, в этой игре Месси был удален на 37-й минуте за потасовку.

Наказание для Месси распространяется как на официальные, так и товарищеские матчи сборной.

В течение недели футболист может оспорить решение. Стоимость апелляции составит $3 тыс., которые "должны быть оплачены банковским переводом".

футбол Лионель Месси

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