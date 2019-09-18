Россия выиграла пятый матч подряд на мужском ЧЕ по волейболу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России одержали победу над национальной командой Словении в матче очередного тура группового этапа чемпионата Европы.

Результат встречи, прошедшей в словенской Любляне, - 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) в пользу россиян.

Сборная России выиграла все пять матчей в своей группе, финишировав здесь на первом месте. В 1/8 финала она 21 сентября сыграет с Грецией.

ЧЕ-2019 проходит с 12 по 29 сентября сразу в нескольких странах - во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.

Россия является действующим чемпионом Европы.